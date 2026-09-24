Суд в Дмитрове конфисковал два внедорожника за незаконную охоту в январе

Дмитровский городской суд вынес приговор пяти мужчинам, которые в январе незаконно застрелили лосиху у деревни Насадкино. Суд конфисковал два внедорожника и назначил участникам штрафы, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В январе группа охотников выслеживала животных с помощью автомобильных фар и застрелила самку лося в районе деревни Насадкино. Суд признал пятерых мужчин виновными в незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору.

Суд конфисковал в доход государства внедорожники Lexus GX470 и KIA Sorento, а также охотничий карабин Anschütz. Каждому участнику назначили штраф от 365 тыс. до 465 тыс. руб. Общая сумма штрафов составляет около 2,1 млн руб.; в исходном сообщении также указана сумма почти 2,5 млн руб.

Одному из организаторов дополнительно запретили заниматься охотой в течение двух лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.