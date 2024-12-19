Суд продлил домашний арест замглаве Минэнерго Мочальникову

Никулинский суд Москвы продлил на один месяц домашний арест заместителю министра энергетики РФ Сергею Мочальникову по делу об особо крупном мошенничестве, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.

«Заместителю министра энергетики Российской Федерации продлена мера пресечения в столичном суде», — говорится в сообщении.

Мочальников оказался одним из фигурантов дела в отношении Яновского. Анатолий Яновский также был задержан 24 октября силами П СЭБ ФСБ. По данным журналистов, бывшего замминистра энергетики заподозрили в причастности к особо крупному мошенничеству при ликвидации шахт. Вместе с нынешним заместителем министра энергетики задержали еще четверых человек, которым инкриминируют мошенничество.

Мочальников занял должность заместителя министра энергетики России весной 2022 года. До этого он был в Минэнерго директором департамента угольной и торфяной промышленности.