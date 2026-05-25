Суд продлил арест экс-вице-мэру Челябинска Астахову

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил арест бывшему заместителю главы города Александру Астахову до 3 августа 2026 года, сообщает kursdela.biz .

По данным источника в правоохранительных органах, экс-чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями по части 3 статьи 285 УК РФ.

Александра Астахова задержали в конце марта сотрудники регионального управления ФСБ. Следствие считает, что его действия нанесли городскому бюджету ущерб свыше 150 млн рублей.

Позже было возбуждено второе уголовное дело. По версии следствия, при ремонте дома № 102 по улице Мира допущены нарушения, которые привели к неэффективному расходованию более 20 млн рублей.

После возбуждения дел Астахова уволили с должности заместителя главы Челябинска. Расследование продолжается.

