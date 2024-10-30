Суд признал законной покупку москвичом трех MacBook Pro 14 по 369 руб

Москвич через суд добился права купить три MacBook Pro 14 за тысячу рублей

Житель Раменского посмотрел рекламу в Сети, где обещали продать новый MacBook Pro 14 за 369 рублей, и купил сразу три таких девайса. Сперва продавец отказался отдавать покупателю приобретенную технику, однако москвич обратился в суд, который встал не его сторону, сообщает Mash .

Увидев в интернете рекламу MacBook, продающегося за копейки по сравнению с рыночной ценой примерно в 140-320 тысяч рублей, россиянин решил купить себе сразу три новых девайса.

Не получив заказ, покупатель обратился к продавцу. Последний заявил, что это была просто реклама, и товар за столь низкую цену не продается.

Далее расстроенный клиент обратился в суд. Там сделку признали добросовестной и обязали продавца вернуть москвичу три его MacBook, каждый из которых он купил за 369 рублей.

Представители компании противились и утверждали, что именно таких моделей у них в наличии нет, однако юрист показал судье каталоги других онлайн-магазинов, где эти MacBook имелись. Аргумент сочли состоятельным.

Мужчина уже получил три своих новеньких MacBook Pro 14, за которые в сумме заплатил 1107 рублей.