Суд привлек к административной ответственности издателя «Медузы»* Тимченко

сегодня в 17:10

В Москве суд привлек к административной ответственности издателя «Проекта "Медуза"»* Галину Тимченко. Ее оштрафовали, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Черемушкинский районный суд Москвы признал Тимченко виновной в совершении административного правонарушения.

Тимченко связана с участием в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности.

Суд назначил Тимченко административное наказание. Ее оштрафовали на 14 тыс. рублей.

*Признана нежелательной организацией в России и находится в перечне иностранных агентов и запрещена в РФ.