Суд подтвердил отказ включить подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ Московского областного антимонопольного управления внести сведения о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Богородского городского округа просило включить ООО «Строительномонтажное управление ОВК» в реестр недобросовестных поставщиков. Заказчик обратился в Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы России после одностороннего отказа от исполнения контракта.

Контракт предусматривал инженерные изыскания, подготовку проектной и разработку рабочей документации, реконструкцию объекта капитального строительства и поставку оборудования. Антимонопольное управление признало действия общества соответствующими закону и отказало во включении сведений в реестр.

Заказчик не согласился с решением и обратился в суд. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении его требований и подтвердил законность и обоснованность решения ведомства по делу № А40-62377/26.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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