Суд не стал менять приговор ангарскому маньяку Михаилу Попкову

Приговор в виде пожизненного заключения, назначенный Михаилу Попкову, более известному как Ангарский маньяк, оставлен в силе. Данное решение вступило в законную силу на территории Иркутской области по уголовному делу о двойном убийстве, совершенном более 17 лет назад, сообщает «Байкал Дейли» .

Ангарский городской суд еще 1 декабря 2025 года вынес приговор в отношении 61-летнего Попкова. Теперь в этом вопросе поставлена окончательная точка.

В ходе судебного разбирательства было доказано, что в августе 2008 года подсудимый, следуя на личном автомобиле в Ангарск, сделал остановку для ремонта машины на въезде в город. Там он столкнулся с двумя 27-летними женщинами, которых ранее не знал. Впоследствии, в состоянии внезапной ярости, он поочередно лишил жизни обеих потерпевших, задушив их веревкой в лесном массиве.

Учитывая позицию государственного обвинения, суд назначил Попкову наказание в виде 10 лет лишения свободы. В совокупности с ранее вынесенными приговорами это привело к окончательной мере — пожизненному заключению в колонии особого режима.

На первоначальный вердикт была подана апелляционная жалоба. Однако Иркутский областной суд, согласившись с доводами прокуратуры, отклонил апелляцию, оставив решение первой инстанции без каких-либо изменений.

Ранее экс-сотрудник ангарской милиции Михаил Попков уже был приговорен к пожизненному сроку. По первому уголовному делу, рассмотренному в 2015 году, его признали виновным в убийстве 22 жительниц города и нанесении тяжких повреждений еще двум женщинам. После оглашения того приговора Попков сделал заявление о совершении им убийств еще 59 женщин.

В итоге маньяк завершит свою жизнь в тюрьме за серию убийств более 80 женщин и иные преступления, совершенные в период с 1990-х по 2010-е годы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.