Суд дал 15 лет жителю Гурьевска за убийство женщины в 2002 году

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В Кузбассе искали виновного в убийстве женщины почти четверть века

В Кузбассе раскрыли преступление 23-летней давности: мужчину осудили за изнасилование и убийство 35-летней женщины в Гурьевске, сообщает Сiбдепо .

35-летняя женщина пропала 16 января 2002 года в гаражном массиве Гурьевска. Позже ее нашли мертвой.

Следователи долго не могли доказать вину конкретного человека. Спустя почти четверть века улики указали на жителя Гурьевска, его задержали.

9 июня суд огласил приговор по делу.

«Назначил ему 15 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщил пресс-центр судов области.

Приговор пока не вступил в законную силу. Осужденный может его оспорить.

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