Суд арестовал троих задержанных сотрудников ФСИН в Челябинске

сегодня в 13:49

Центральный районный суд Челябинска арестовал до 12 января 2026 года заместителя начальника ГУФСИН области Сергея Бульчука, руководителя отдела собственной безопасности Олега Мохова и главного бухгалтера Марину Уфимцеву, сообщает РЕН ТВ .

Бульчука, Мохова и Уфимцеву задержали в Челябинске по подозрению в злоупотреблении служебным положением и коррупции.

Задержание указанных лиц было осуществлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России в процессе оперативных мероприятий, в дальнейшем материалы дела направили в суд, который принял решение их арестовать на два месяца.

В настоящее время расследование по факту случившегося продолжается.

