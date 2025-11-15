Суд арестовал троих задержанных сотрудников ФСИН в Челябинске
Фото - © RamA / Фотобанк Лори
Центральный районный суд Челябинска арестовал до 12 января 2026 года заместителя начальника ГУФСИН области Сергея Бульчука, руководителя отдела собственной безопасности Олега Мохова и главного бухгалтера Марину Уфимцеву, сообщает РЕН ТВ.
Бульчука, Мохова и Уфимцеву задержали в Челябинске по подозрению в злоупотреблении служебным положением и коррупции.
Задержание указанных лиц было осуществлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России в процессе оперативных мероприятий, в дальнейшем материалы дела направили в суд, который принял решение их арестовать на два месяца.
В настоящее время расследование по факту случившегося продолжается.
