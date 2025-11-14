сегодня в 08:58

Несколько руководителей ФСИН задержаны в Челябинской области

В Челябинской области силовики задержали высокопоставленных руководителей ФСИН и представителя коммерческой организации, сообщает «112» .

Среди задержанных первый замначальника управления полковник внутренний службы, начальник ОСБ ГУФСИН по региону полковник внутренней службы, главный бухгалтер ведомства полковник внутренней службы.

Они все подозреваются в получении взятки от коммерсанта.

Ранее в Кузбассе экс-чиновницу приговорили к 10 годам заключения в колонии за взяточничество в особо крупном размере. Всего она получила свыше 2,5 млн рублей взяток.

