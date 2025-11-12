Бывшая кемеровская чиновница получила свыше 2,5 млн руб взяток

Экс-чиновницу приговорили к 10 годам заключения за получение взяток в Кузбассе

В Кузбассе экс-чиновница получила 10 лет заключения в колонии за взяточничество в особо крупном размере, сообщает СтальМедиа .

В Кемеровской области, при совместной работе ФСБ и МВД, была пресечена незаконная деятельность бывшей начальницы отдела юридического обеспечения регионального управления Роспотребнадзора. Ей предъявлено обвинение в получении многомиллионных взяток.

По информации от пресс-службы областного управления ФСБ, в период с мая по июнь 2013 года директор частного образовательного учреждения предложил чиновнице взятку в виде регулярных денежных выплат, оформленных как оплата фиктивных услуг, в обмен на общее покровительство деятельности центра. Женщина приняла данное предложение.

После этого, в июне 2013 года, между учебным заведением и осужденной был заключен поддельный договор на оказание услуг по разработке учебно-методических материалов для дополнительного образования, чтобы придать видимость законности передаваемым средствам. Фактически никаких работ по договору не выполнялось, но чиновница получила от организации 70 тысяч рублей.

В январе 2014 года преступная схема была продолжена: между учебно-методическим центром и подсудимой был заключен фиктивный трудовой договор на неопределенный срок, согласно которому она была принята на должность преподавателя, но не выполняла никаких обязанностей. Тем не менее, с февраля 2014 по февраль 2020 года ей было перечислено более 1,9 млн рублей в качестве заработной платы.

В январе 2020 года стороны заключили еще один фиктивный договор оказания услуг, по которому осужденная получила около 530 тысяч рублей.

Таким образом, в период с 2013 по 2020 год она получила от организации взяток на общую сумму, превышающую 2,5 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

На основании предоставленных материалов, СУ СК России по Кемеровской области было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Центральный районный суд Кемерова признал бывшую чиновницу виновной и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в размере 17 млн рублей, а также лишил ее права заниматься определенными видами деятельности в течение 10 лет и лишил чина государственной гражданской службы Российской Федерации.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.