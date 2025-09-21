Суд арестовал экс-министра здравоохранения Архангельской области

сегодня в 13:46

Ломоносовский районный суд Архангельска отправил бывшего министра здравоохранения Архангельской области под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Ранее следствие ходатайствовало об отправке экс-чиновника в СИЗО. Органы прокуратуры поддержали это прошение.

Суд удовлетворил ходатайство. Экс-министру избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Имя обвиняемого ведомство не приводит. По предварительным данным, речь идет об Александре Герштанском.