Суд арестовал до 22 мая 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Следственный комитет передал в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте нового фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». В ходе заседания суд вынес решение об аресте фигуранта, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы .

Гражданин Республики Таджикистан Джумахон Курбонов арестован до 22 мая, на 26 суток.

Мужчина 2003 года рождения обвиняется по статье «Совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку» (ст. 205 ч. 3 пункт б).

По данным следствия, Курбанов предоставлял средства для подготовки теракта. Он в том числе обеспечивал других организаторов теракта средствами связи и оплачивал услуги связи.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Вооруженные преступники ворвались в здание и начали расстреливать пришедших на концерт людей, а затем подожгли помещение. Завалы разбирали пять дней. В результате трагедии погибли 144 человека.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем».

«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.