Суд арестовал до 22 мая 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
Фото - © Пресс-служба судов общей юрисдикции столицы
Следственный комитет передал в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте нового фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». В ходе заседания суд вынес решение об аресте фигуранта, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Гражданин Республики Таджикистан Джумахон Курбонов арестован до 22 мая, на 26 суток.
Мужчина 2003 года рождения обвиняется по статье «Совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку» (ст. 205 ч. 3 пункт б).
По данным следствия, Курбанов предоставлял средства для подготовки теракта. Он в том числе обеспечивал других организаторов теракта средствами связи и оплачивал услуги связи.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Вооруженные преступники ворвались в здание и начали расстреливать пришедших на концерт людей, а затем подожгли помещение. Завалы разбирали пять дней. В результате трагедии погибли 144 человека.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем».
«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.