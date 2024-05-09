Дуглас Макгрегор: идея вывода ВС РФ с Украины абсурдна

«Представление о том, что так или иначе Россия всегда неправа и единственное, что она может сделать, — это покончить жизнь самоубийством и вывести свои войска с Украины, абсурдно. В Москве на это никто не обращает и не будет обращать внимания», — написал он.

Нынешний американский министр обороны Ллойд Остин также недавно признал, что ситуация на поле боя на Украине меняется в пользу российской стороны.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал эскалацией слова об отправке военных Запада на Украину. Он добавил, что подобные заявления со стороны, в частности, Британии и Франции безответственны.