Дуглас Макгрегор: идея вывода ВС РФ с Украины абсурдна
Идея вывода российских войск с территории Украины является абсурдной, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, пишет ТАСС.
«Представление о том, что так или иначе Россия всегда неправа и единственное, что она может сделать, — это покончить жизнь самоубийством и вывести свои войска с Украины, абсурдно. В Москве на это никто не обращает и не будет обращать внимания», — написал он.
Нынешний американский министр обороны Ллойд Остин также недавно признал, что ситуация на поле боя на Украине меняется в пользу российской стороны.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал эскалацией слова об отправке военных Запада на Украину. Он добавил, что подобные заявления со стороны, в частности, Британии и Франции безответственны.