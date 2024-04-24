По мнению бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, украинский конфликт приближается к концу, так как со стороны ВСУ уже не кому заполнять окопы. Депутат Верховной рады Владимир Олейник поддержал это заявление и отметил, что оружие, предоставляемое американцами, бесполезно без достаточного числа солдат.

Олейник упомянул, что на Украине сейчас происходит «тотальное прозрение». Военные ожидали демобилизации, которая им была обещана, но ее так и не произошло.

«Поэтому идет процесс деморализации. Люди понимают, что это реально билет в один конец», — заявил депутат в эфире радио Sputnik.

Украинский парламентарий также упомянул о законе об ужесточении мобилизации, который был подписан, но не дал ожидаемого результата. Военные надеялись привлечь в армию дополнительно от 300 до 500 тысяч солдат, но такого количества новобранцев войска не получили.