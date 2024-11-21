Студенты МГУ пожаловались на мусорный коллапс

Студенты МГУ массово жалуются на мусорный коллапс в корпусах и отсутствие отопления в общежитиях. Уборка помещений юридического факультета с 20 ноября проводится отдельной клининговой бригадой. С компанией, которая не справилась с обязанностью, учреждение расторгнет контракт, сообщили РИАМО в пресс-службе юридического факультета им. Ломоносова.

«В связи с непрофессиональной работой клининговой компании ООО „ЦЕНТР ПРАВА И СЕРТИФИКАЦИИ“ возникли проблемы с комплексной уборкой учебного корпуса Юридического факультета МГУ. В настоящий момент производится расторжение контракта и внесение компании в черный список. Уборку с 20 ноября осуществляет отдельно нанятая бригада клинеров. Расходные материалы факультет закупил самостоятельно. Работает оперативный штаб по обеспечению чистоты на факультете», — сообщили в пресс-службе.

По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», студенты жаловались, что температура в комнатах опустилась до 15 градусов, а коменданты запрещают пользоваться обогревателями. Учащиеся спят одетыми под кучей одеял.

Проблемы с мусором в корпусах на Верхней Масловке и Ленинградском проспекте. Здесь грязные полы, появились тараканы, в туалетах нет средств личной гигиены. По словам студентов, сотрудники клининга с лета бастовали из-за отсутствия зарплат. Они подчеркнули, что образование «стоит бешеных денег», но куда уходят средства — непонятно.