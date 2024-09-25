Студентов МГИМО в Одинцове эвакуировали на улицу под звуки пожарной тревоги

сегодня в 15:44

Студентов и преподавателей отделения МГИМО в Одинцове Московской области заставили выйти из корпуса здания. Больше у них сегодня пар не будет, сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

По словам студентов, им не говорили, почему проведена эвакуация. Преподаватели тоже не знают причину.

Людей начали выводить из здания после того, как зазвучала пожарная тревога. После этого прибыли сотрудники Росгвардии, полиции. На месте работали и служебные собаки.

На опубликованных фото и видео толпа студентов стоит перед зданием университета. У входа находятся сотрудники Росгвардии в бронежилетах.

Ранее экстренно эвакуировали студентов Кемеровского государственного университета. Во время инцидента тоже прозвучала пожарная тревога.