Студентов экстренно эвакуировали из КемГУ

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Жители Кемерова в соцсетях сообщили о большом количестве студентов, собравшихся рядом с главным зданием Кемеровского государственного университета (КемГУ). Указывается, что это связано с эвакуацией, сообщает «Сiбдепо» .

Сначала причина эвакуации студентов и педагогов оставалась неизвестной, однако в пресс-службе образовательного учреждения объяснили, что никакого ЧП не происходило. Оказалось, что в КемГУ прошла плановая учебная эвакуация в центральном кампусе.

В университете также отметили, что на данный момент учения завершены, и заведение продолжает работу в обычном режиме.

Ранее в Российском университете дружбы народов (РУДН) сработала система пожарной сигнализации. В результате из здания также эвакуировали людей.