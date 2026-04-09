Студентка в Лабытнанги заявила об избиении в общежитии

Полиция ЯНАО проводит проверку по заявлению об избиении студентки в общежитии

В Лабытнанги студентка многопрофильного колледжа сообщила об избиении в общежитии и обратилась в полицию. Правоохранители начали проверку, передает «Север-Пресс» .

По словам девушки, конфликт произошел в общежитии колледжа. В избиении она обвинила другую студентку, проживающую там же. Причины ссоры пострадавшая не уточнила.

«Я студентка, проживающая в общежитии колледжа, где меня избила другая студентка, также проживающая в общежитии. Я лежала в больнице с сотрясением головного мозга и гематомами волосяного покрова», — написала девушка в паблике «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте».

Пострадавшая подала заявление в правоохранительные органы. В УМВД по ЯНАО подтвердили регистрацию обращения.

«Заявление зарегистрировано в ОМВД России „Лабытнанги“. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Результаты судебно-медицинской экспертизы, которые должны подтвердить характер травм, пока не готовы.

