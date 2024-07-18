Студентка подожгла полицейскую машину в Подмосковье из-за мошенников

20-летняя студентка из столицы на парковке в подмосковных Электроуглях подожгла полицейскую машину, у автомобиля обгорели приборная панель и капот, сообщает SHOT .

Инцидент произошел днем 17 июля. Очевидцы заметили горящую патрульную машину, около которой девушка снимала видео, а также периодически разговаривала по телефону.

Один из прохожих побежал в ближайший пункт полиции и рассказал о пожаре. Поджигательницу задержали.

Студентка хорошо учится и увлекается рисованием. Она рассказала, что поджечь патрульную машину ее заставили злоумышленники, обманувшие на деньги. Девушка пришла на указанное от кураторов место с канистрой бензина и зажигалкой.

Автомобиль числится за подмосковным главком МВД РФ.