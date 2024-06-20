Студент медколледжа жестоко избил одногруппницу в Башкирии и пожелал смерти ее отцу

В Башкирии студент Сибайского медицинского колледжа напал на 19-летнюю одногруппницу, жестоко ее избил, после чего пожелал смерти ее отцу в ходе СВО. Об этом сообщает портал «Мой Башкортостан» .

Как выяснилось, нападение случилось в комнате общежития. Девушка лежала на кровати, когда к ней подошел агрессивный молодой человек и стал бить жертву.

Очевидцы сообщили, что ссора возникла из-за того, что студентка отказалась «прикрывать» опоздания молодого человека по имени Родион перед преподавателями. При этом хулиган оскорблял девушку, у которой нет матери. Он также пожелал, чтобы ее отца, который сейчас находится на СВО, убили.

Студента-агрессора задержали полицейские, он признался в содеянном.

По данным Baza, парень и раньше вел себя вызывающе, но все сходило ему с рук, потому что его родственники якобы работают в прокуратуре.