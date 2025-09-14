Строящийся наземный паркинг загорелся в подмосковном Красногорске
Фото - © «Осторожно, Москва»
Строящаяся автомобильная парковка загорелась в городском округе Красногорск. В настоящее время информации о пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
ЧП произошло в воскресенье днем на Сходненской улице в поселке Путилково.
На опубликованных кадрах видно, как из парковки вырываются языки пламени, а в небо поднимаются густые и черные клубы дыма. Огонь охватил всю территорию стройки.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения. К настоящему моменту уточняются обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших в результате крупного пожара.