Стримерша скончалась в прямом эфире от кровоизлияния в мозг в Китае
В Китае 39-летняя стримерша Ван Ефэй умерла во время прямого эфира, сообщает РЕН ТВ.
По данным СМИ, девушка, известная под псевдонимом Sister Wang Zha, через полчаса после начала трансляции пожаловалась на сильную боль в голове и шее. Она попросила вызвать скорую и потеряла сознание.
Ее доставили в больницу, но спасти не удалось. Медики диагностировали кровоизлияние в мозг — тяжелую форму инсульта.
При этом СМИ утверждают, что девушка много работала, чтобы обеспечить свою семью.
