Стримерша скончалась в прямом эфире от кровоизлияния в мозг в Китае

В Китае 39-летняя стримерша Ван Ефэй умерла во время прямого эфира, сообщает РЕН ТВ .

По данным СМИ, девушка, известная под псевдонимом Sister Wang Zha, через полчаса после начала трансляции пожаловалась на сильную боль в голове и шее. Она попросила вызвать скорую и потеряла сознание.

Ее доставили в больницу, но спасти не удалось. Медики диагностировали кровоизлияние в мозг — тяжелую форму инсульта.

При этом СМИ утверждают, что девушка много работала, чтобы обеспечить свою семью.

