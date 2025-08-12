Страшные кадры: молния взорвала трансформатор около дороги в Южной Каролине

Молния ударила в трансформатор в американском штате Южная Каролина. Устройство находилось прямо у трассы. Водители смогли увидеть настоящее «файер-шоу», сообщает РЕН ТВ .

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, что после удара молнии произошел взрыв. Трансформатор тут же оказался объят огнем, заклубился черный дым.

Между тем удар вызвал перенапряжение в ряду линий электропередач. Появились искры, которые в том числе посыпались на дорогу, где двигались машины.

Затем произошло отключение электроэнергии. На трассе образовались длинные заторы. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее молния убила семь лошадей в Башкирии. Они находились рядом с линией электропередач в момент удара.