Страшные фото: смертельный пожар произошел в квартире на северо-востоке Москвы

Мужчина погиб и женщина пострадала в жутком пожаре в Москве
Происшествия

Фото - © Unsplash.com

В квартире многоэтажки на улице Сельскохозяйственной в Москве произошел пожар. Погиб мужчина и пострадала женщина, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Ей оказывают медпомощь. Точную причину пожара планируют выяснять по результатам пожарно-технической экспертизы.

За ходом расследования следит Останкинская межрайонная прокуратура.

Прокуратура показала фото из сгоревшей квартиры. Огнем уничтожены стены, мебель, пол. Стекла в окне выбиты. Все покрыто черной копотью.