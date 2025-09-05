Страшные фото: смертельный пожар произошел в квартире на северо-востоке Москвы

сегодня в 09:29

Мужчина погиб и женщина пострадала в жутком пожаре в Москве

В квартире многоэтажки на улице Сельскохозяйственной в Москве произошел пожар. Погиб мужчина и пострадала женщина, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.