Страшные фото: смертельный пожар произошел в квартире на северо-востоке Москвы
Мужчина погиб и женщина пострадала в жутком пожаре в Москве
Фото - © Unsplash.com
В квартире многоэтажки на улице Сельскохозяйственной в Москве произошел пожар. Погиб мужчина и пострадала женщина, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Ей оказывают медпомощь. Точную причину пожара планируют выяснять по результатам пожарно-технической экспертизы.
За ходом расследования следит Останкинская межрайонная прокуратура.
Прокуратура показала фото из сгоревшей квартиры. Огнем уничтожены стены, мебель, пол. Стекла в окне выбиты. Все покрыто черной копотью.