Страшное видео: спасатель достает мертвого малыша из-под завалов дома в Саратове

Момент разбора завалов после взрыва в многоэтажном доме в Саратове попал на видео. В кадре спасатель достает из-под обломков тело ребенка, сообщает «112» .

На видео запечатлен обрушившийся дом. Вокруг разбросаны обломки здания. На месте работают спасатели — один из них вытащил из-под завала тело ребенка. Рядом было обнаружено тело мужчины.

Всего в результате взрыва в доме № 2 по улице им. Ф. А. Блинова, по предварительным данным, погибли три человека, включая ребенка. Спасатели достают из-под завалов пострадавших.

Из ловушки были освобождены уже 11 человек, среди которых пятилетняя девочка. Всех жильцов дома эвакуируют из-за возможности повторного обрушения.

Ранее момент взрыва в доме попал на видео. В кадре запечатлено, как здание обрушилось после мощной вспышки.