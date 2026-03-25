Страшное видео: подростка зажало дверьми электрички на МЦД-4 в Москве

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России опубликовало в официальном Telegram-канале видео момента, как 17-летнего юношу зажало в дверях электрички и протащило по платформе примерно 500 метров. Случайный прохожий стал свидетелем трагедии и тут же попытался помочь подростку.

На опубликованных кадрах видно, что в момент, когда подросток выходил из вагона, дверями зажало его рюкзак, после чего транспортное средство тронулось с места и поехало. Подросток не смог освободиться, и электричка потащила его за собой. Очевидцем происшествия стал мужчина, который шел по платформе. Судя по всему, прохожий не сразу понял, что произошло. Он обернулся в сторону юноши, а затем начал бежать к нему. На этом моменте видео оборвалось.

Предварительно известно, что происшествие случилось днем 22 марта 2026. Электропоезд выполнял рейс по маршруту Москва-Пассажирская-Киевская — Малоярославец.

На станции Минская Московского центрального диаметра (МЦД-4) бригада поезда допустила грубое нарушение: двери вагонов были закрыты раньше времени, а состав тронулся с места до того, как пассажиры успели завершить посадку и высадку.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Оба члена локомотивной бригады задержаны следователями и в настоящее время проходят проверку в рамках расследования.

В результате происшествия подросток получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший был доставлен в больницу, где медики оказывают ему необходимую помощь.

В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются.

