Серьезно пострадал: поезд протащил подростка за рюкзак на станции МЦД-4 в Москве
Электричка протащила за рюкзак 17-летнего подростка на станции четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) в столице, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Инцидент произошел в воскресенье около 18:00 на станции Минская. Рюкзак молодого человека зажало дверьми, после чего электропоезд поехал. Пассажира протащило около 500 метров.
С тяжелой травмой живота пострадавшего доставили в медучреждение.
Ранее стало известно, что сразу четыре человека погибли под одним поездом в районе станции Маленковская в Москве.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.