Серьезно пострадал: поезд протащил подростка за рюкзак на станции МЦД-4 в Москве

Электричка протащила за рюкзак 17-летнего подростка на станции четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) в столице, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел в воскресенье около 18:00 на станции Минская. Рюкзак молодого человека зажало дверьми, после чего электропоезд поехал. Пассажира протащило около 500 метров.

С тяжелой травмой живота пострадавшего доставили в медучреждение.

