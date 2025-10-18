Страшное ДТП в Серпухове: три человека погибли, двое детей получили травмы

сегодня в 17:05

В Подмосковье грузовик устроил массовое ДТП, три человека погибли

18 октября в подмосковном Серпухове на трассе М-2 «Крым» водитель грузовика допустил столкновение сразу с пятью автомобилями: тремя грузовиками и двумя легковушками. В итоге три человека погибли, сообщает подмосковная полиция .

«Сегодня (18 октября — ред.) примерно в 16:00 на 99 км трассы М-2 „Крым“ произошло массовое дорожно-транспортное происшествие», — сообщили в полиции.

Предварительно установлено, что грузовик врезался в машины, которые двигались в попутном с ним направлении. В итоге три человека погибли, еще двое детей получили травмы различной степени тяжести.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

