Страшнейшая авария: в Крыму выросло число раненых при ДТП, где погибли шестеро

В Крыму выросло число пострадавших в ДТП, где погибли шесть человек

В Крыму число пострадавших в ДТП с грузовиком и автобусом выросло до 21 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По данным агентства, в результате автоаварии погибли шесть человек, среди пострадавших есть семеро детей.

МЧС информировало, что авария произошла на трассе Симферополь — Евпатория в Симферопольском районе. На автодороге столкнулись рейсовый автобус и грузовик.

По предварительным данным чрезвычайного ведомства от 09:04 по Москве, в результате ДТП в Крыму пострадали 18 человек, пятеро из которых погибли.

На месте аварии также работали спасатели, которые деблокировали пострадавших при автостолкновении.

По данным СМИ, авария на симферопольской трассе произошла, когда водитель автобуса врезался в зерновоз. По словам шофера, он наехал на большегруз из-за того, что его ослепило солнце. В момент аварии водитель был трезв, что подтвердила проверка на алкотестере.