Страшная смерть: в Египте у жениха остановилось сердце во время танца

сегодня в 14:00

На юге Египта жених скончался прямо во время свадебного танца с невестой

В городе Асуан на юге Египта произошла трагедия. Жених потерял сознание, упал и умер на месте прямо во время свадебного танца с невестой, сообщает «Царьград» .

«Он был полон жизни, улыбался, с нетерпением ждал своего будущего», — написал очевидец.

Как уточняет издание Gulf News, на торжество прибыли множество приглашенных: родные с обеих семей, дорогие товарищи. Все присутствующие были потрясены произошедшим, ликование обернулось потоком слез. Особенно мучительно было видеть юную новобрачную.

Предпринимались отчаянные попытки вернуть жениха к жизни, однако после ряда безуспешных реанимационных действий стало очевидно, что мужчина умер. На свадебном празднестве моментально воцарилась тишина.

Впоследствии медики констатировали, что причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Весть об этой ужасной трагедии мгновенно распространилась в социальных сетях, пользователи выражают свои соболезнования родным и близким.

