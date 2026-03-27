Страшная находка: под Ростовом нашли цинковые гробы внутри деревянных
Оставленные под Ростовом-на-Дону гробы сделаны из цинка и имеют номера. Очевидец, который обнаружил их в 2025 году, осмотрел находку, сообщает 161.ru.
Неподалеку от цифр на гробах мужчина нашел остатки затертых букв. Очевидец допустил, что это фамилии. Их, вероятно, хотели стереть.
Он поделился, что цинковые гробы находились в деревянных. Снаружи они обиты тканью, тел внутри не было. Очевидец допустил, что гробы вскрыли, затем привезли под Ростов.
«Или, может быть, их на месте вскрывали, потому что они были и запаяны, и забиты. Вскрывали как будто бы топором», — рассказал ростовчанин.
В гробах могли что-то транспортировать. В администрации Азовского района Ростовской области заявили, что гробов больше нет. Ростовчанин заявил, что сообщал правоохранителям о находке.
