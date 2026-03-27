Страшная находка: под Ростовом нашли цинковые гробы внутри деревянных

Оставленные под Ростовом гробы сделаны из цинка и имеют номера

Оставленные под Ростовом-на-Дону гробы сделаны из цинка и имеют номера. Очевидец, который обнаружил их в 2025 году, осмотрел находку, сообщает 161.ru .

Неподалеку от цифр на гробах мужчина нашел остатки затертых букв. Очевидец допустил, что это фамилии. Их, вероятно, хотели стереть.

Он поделился, что цинковые гробы находились в деревянных. Снаружи они обиты тканью, тел внутри не было. Очевидец допустил, что гробы вскрыли, затем привезли под Ростов.

«Или, может быть, их на месте вскрывали, потому что они были и запаяны, и забиты. Вскрывали как будто бы топором», — рассказал ростовчанин.

В гробах могли что-то транспортировать. В администрации Азовского района Ростовской области заявили, что гробов больше нет. Ростовчанин заявил, что сообщал правоохранителям о находке.

