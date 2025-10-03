Страшная авария в Кузбассе: полицейская машина улетела в кювет

сегодня в 16:47

В Прокопьевске машина полиции улетела в кювет из-за ДТП

На окраине Прокопьевска полицейский автомобиль улетел в кювет в результате ДТП. Обстоятельства уточняются, сообщает Сiбдепо .

Видео с места происшествия было опубликовано в социальных сетях.

Как утверждает автор ролика, ставший свидетелем последствий ДТП, авария произошла сегодня на Проспектной улице.

На кадрах видно присутствие бригады скорой помощи на месте происшествия. Подробности аварии и информация о пострадавших в настоящее время уточняются.

