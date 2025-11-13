Страдал из-за девушки: 19-летний курсант Московского университета МВД убил себя в тире
Студент университета МВД РФ в Москве покончил с собой во время тренировки в тире
Студент московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя покончил с собой во время тренировки по стрельбе в тире, сообщает Mash.
Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть второкурсника.
По предварительной информации, причиной трагедии стали переживания 19-летнего парня из-за неразделенной любви.
Ранее солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам в военной части в Подмосковье. В результате ЧП два человека погибли. Один пострадавший с тяжелым ранением доставлен в больницу.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.