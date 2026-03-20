Сторож проспал пожар: в Ленинске-Кузнецком загорелась пристройка к зданию

сегодня в 16:05

Полицейские спасли спящего сторожа из пожара в Кузбассе

В Ленинске-Кузнецком полицейские во время ночного патруля заметили пожар и спасли сторожа из задымленного помещения, сообщает Сiбдепо .

Ночной патруль заметил дым, который шел из пристройки к одному из зданий в Ленинске-Кузнецком. Капитан и лейтенант полиции подошли ближе и увидели, что огонь начинает разгораться.

Сотрудники вызвали спасателей и перелезли через забор, чтобы проверить помещение. В одной из комнат они обнаружили сторожа, который крепко спал и не подозревал об опасности.

«Разбудили его и помогли покинуть задымленное помещение», — рассказали в пресс-службе МВД по Кузбассу.

Полицейские вывели мужчину на свежий воздух и попытались сдержать распространение огня до прибытия пожарных. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

По предварительным данным, причиной пожара стал старый и неисправный дымоход отопительного котла.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.