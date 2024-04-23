Сторонник украинских националистов хотел совершить теракт в Брянске. Он задержан

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Сотрудники ФСБ задержали гражданина России — сторонника украинской националистической идеологии, который готовил теракт в Брянске, сообщает ТАСС.

По данным силовиков, мужчина по заданию представителей запрещенной организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта.

Правоохранители при задержании изъяли у злоумышленника самодельное взрывное устройство, которое он планировал использовать для совершения преступления.

Теперь подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.