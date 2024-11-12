Столичные полицейские задержали студента-очника и силой отвезли его в военкомат

Московские полицейские задержали 19-летнего первокурсника Тимофея в метро и силой повезли его в военкомат. Адвокат молодого человека Максим Гребенюк заявляет, что у его доверителя есть отсрочка от службы в армии, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Предварительно, стражи порядка задержали студента-очника в метро и силой повезли в сборный пункт на Угрешской улице. По дороге молодой человек начал отказываться ехать в военкомат и требовал отвести его в Следственный комитет, но вместо этого над ним посмеялись и пригрозили надеть наручники.

Адвокат Гребенюк считает задержание парня незаконным. Юрист утверждает, что у студента есть отсрочка от воинской службы.

«Мой доверитель поступил в университет, обучаясь на первом курсе, поступил в другой вуз, в первом он отчислился. Отсрочку от службы ему не давали ни разу, то есть отсрочка не использована. Действия полиции в метро были незаконны, мы продолжаем настаивать на наличие у него отсрочки, будем обжаловать его призыв. Рассчитываем на привлечение внимания общественности», — заявил Гребенюк.

Летом 2024 года Тимофей являлся в военкомат для уточнения данных. Тогда его пытались сразу призвать на службу. После этого молодой человек вместе с адвокатом обратился с жалобой в Щербинский районный суд, но ответа так и не получил. По закону решение призывной комиссии должно быть приостановлено до решения суда.