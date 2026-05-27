Столб черного дыма: склад полыхает в Долгопрудном
Фото - © Telegram/МК: срочные новости
Сильный пожар произошел на складе в Долгопрудном. Очевидцы публикуют кадры с места ЧП, сообщает «МК: срочные новости».
Горящий склад находится в микрорайоне Павельцево. На месте уже находятся пожарные. В том числе привлекаются столичные спасатели.
На опубликованных пользователями Сети кадрах виден огромный столб черного дыма, который тянется над складом. Его можно разглядеть как с близлежащей дороги, так и из жилых домов, которые расположены далеко.
На данный момент обстоятельства и причины пожара неизвестны. Информации о наличии пострадавших нет.
По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», на складе хранились мебель, геотекстиль и кулеры. Горожане жалуются на сильный запах гари.
