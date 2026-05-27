Столб черного дыма: склад полыхает в Долгопрудном

сегодня в 16:33

Сильный пожар произошел на складе в Долгопрудном. Очевидцы публикуют кадры с места ЧП, сообщает «МК: срочные новости» .

Горящий склад находится в микрорайоне Павельцево. На месте уже находятся пожарные. В том числе привлекаются столичные спасатели.

На опубликованных пользователями Сети кадрах виден огромный столб черного дыма, который тянется над складом. Его можно разглядеть как с близлежащей дороги, так и из жилых домов, которые расположены далеко.

На данный момент обстоятельства и причины пожара неизвестны. Информации о наличии пострадавших нет.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», на складе хранились мебель, геотекстиль и кулеры. Горожане жалуются на сильный запах гари.

