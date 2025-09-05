Стилисту-парикмахеру отрежут палец после похода на пик Хан-Тенгри

Стилисту-парикмахеру Виктории проведут ампутацию пальца. Она получила обморожение, когда поднималась на пик Хан-Тенгри на границе Казахстана, Кыргызстана и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, сообщает Mash.

У Виктории из Ставрополя обширный опыт альпинизма. Она уже девять раз покоряла вершины, по большей части в одиночку.

В конце лета для похода на Хан-Тенгри Виктория заказала услуги гида Григория К. за 3,5 тыс. долларов. По ее словам, восхождение прошло ужасно: во время спуска Григорий регулярно кричал, унижал девушку, плохо вязал узлы.

В какой-то момент Виктория сорвалась в трещине. Гид ей помогать не стал, пришлось подниматься самой.

Затем к группе присоединился другой взрослый альпинист. Обратно из-за усталости он отправился самостоятельно и погиб: забыл выключить лампу, уснул в палатке и задохнулся из-за углекислого газа.

Виктория во время восхождения сильно обморозила пальцы. Один из них планируют ампутировать, из-за этого девушка не может работать и вряд ли сможет продолжить карьеру.

Гид же уверяет, что он, наоборот, спас Викторию. Во всех проблемах Григорий винит девушку.

Известно, что год назад у гида на маршруте погиб от сердечной недостаточности другой альпинист.

Киргизская ассоциация горных гидов уже начала проводить внутреннее расследование.