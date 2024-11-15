Степановку освободили в ДНР

сегодня в 12:42

Минобороны заявило о взятии под контроль Степановки в ДНР

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Степановка в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. 14 ноября бойцы группировки войск «Центр» также взяли под контроль населенный пункт Вознесенка в ДНР.

Степановку удалось освободить благодаря продвижению бойцов «Центра» вглубь украинской обороны, добавили в оборонном ведомстве. В зоне ответственности этой группировки войск за неделю отражены 65 контратак ВСУ, уничтожены 5 танков и более 3 235 бойцов противника.

За прошедшую неделю также 41 военнослужащий ВСУ сдался в плен российским войскам.

Ранее армия России освободила Ровнополь в ДНР, село Волченка под Покровском, Колесниковку в Харьковской области и другие населенные пункты.