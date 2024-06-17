Стена рухнула на припаркованные иномарки при сносе здания в Москве
Фото - © Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»
Несколько иномарок пострадали при обрушении стены во время сноса здания в Москве, сообщается в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО».
Снос проводили по адресу: улица Донская, 35. В итоге кирпичная стена обрушилась прямо на припаркованные автомобили.
На опубликованных кадрах видно, что особенно пострадали Mercedes, Ford и Lexus. Сильно досталось белоснежному Ford — кирпичи лежат на крыше автомобиля, разбито стекло.
Пока причина инцидента неизвестна. Официальных комментариев не поступало.