Стало известно, зачем разыскивают бывшего первого замглавы Химок

Бывший первый замглавы администрации Химок объявлен в розыск по делу о коррупции

Бывший первый заместитель главы городского округа Химки объявлен в розыск по уголовному дело о коррупции, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

Следствием установлено, что с марта по июнь текущего года первый замглавы Химок совместно с директором МБУ «Объединенное городское хозяйство» и замначальника отдела организации через посредников получили от исполнительных директоров двух компаний взятки в размере 2 млн 40 тыс. рублей и 4 млн рублей за заключение контрактов.

Чиновника обвинили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие вышло в суд с ходатайством о его заочном аресте.

Также обвинения предъявлены директору муниципального бюджетного учреждения и замначальнику отдела учреждения по ч. 6 ст. 290 УК РФ, а также посреднику по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере).

В настоящее время двое соучастников находятся под стражей. Посреднику в коррупции избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.