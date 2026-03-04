Стало известно, при каких обстоятельствах были сбиты 3 истребителя США в Кувейте

Три истребителя США были по ошибке сбиты тремя залпами кувейтского самолета

В три сбитых над Кувейтом американских истребителя по ошибке попал кувейтский военный самолет, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Инцидент произошел 1 марта. В этот момент Иран атаковал кувейтский порт.

ВВС Кувейта открыли огонь по трем приближающимся целям, но неточно их опознали. Оказалось, что это были американские истребители.

Они были сбиты тремя залпами кувейтского самолета F/A-18. Пилот ни разу не промахнулся по целям.

Ранее в США отметили, что истребители над Кувейтом были поражены в результате «дружественного огня». Экипаж катапультировался.

