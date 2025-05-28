Стало известно, почему подросток зарезал своих приятелей в Иркутской области

Трагедия в СНТ «Горный Байкал», где юноша совершил массовое убийство, возможно, была спровоцирована ревностью. Происшествие унесло жизни пяти человек, включая самого нападавшего. Все жертвы — несовершеннолетние, сообщает сайт MK.Ru .

Все произошло в доме, принадлежащем родственнику предполагаемого преступника. 17-летний подросток, выпускник 9-го класса байкальской школы № 11, вырос в многодетной семье, его мать работает на местном предприятии. До этого момента он не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

В тот день на участке собрались 14 подростков, отмечавших 15-летие одной из девушек. Часть компании, в том числе именинница, покинула место празднования незадолго до трагедии. Впоследствии между оставшимися возникла ссора, переросшая в жестокую расправу. По предварительным данным, у всех пострадавших и погибших — ножевые ранения. Одна из рассматриваемых версий — ревность: предполагается, что убийца испытывал чувства к одной из девушек и приревновал ее к другому юноше.

Перед происшествием компания разделилась, и часть подростков переместилась в летний домик. На участке находятся два строения: жилой дом, используемый в летний период, и недостроенное здание. Вероятно, злоумышленник нападал на жертв поочередно в обоих домах.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ряду статей УК РФ. В частности, к ответственности будет привлечен родственник одного из подростков, который приобрел для них алкоголь, употреблявшийся на вечеринке.