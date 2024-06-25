Стало известно, почему боевики в Дербенте жестоко убили священника

Напавшие на Дагестан террористы выбирали цели не случайно, их операция планировалась на протяжении месяца. Из переписок боевиков ясно, что они целенаправленно убивали священника Николая Котельникова, сообщает газета «Известия» со ссылкой на близкий к расследованию источник.

Террористы изначально рассматривали убийство православного священнослужителя как одну из целей нападения. Сама атака на Махачкалу и Дербент планировалась примерно месяц, а террористическая ячейка могла концентрироваться около молельного дома в Сергокалинском районе Дагестана.

«Исходя из переписок в изъятых у убитых террористов телефонах, можно предположить, что нападение планировалось около месяца. Сейчас прорабатывается вся база контактов нападавших, вплоть до того, кто и под какими их постами ставил лайки», — отметил источник газеты.

В террористической атаке участвовали двое сыновей и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. После теракта отца боевиков задержали, исключили из «Единой России» и освободили от должности районного руководителя.

Еще одним из боевиков, который был ликвидирован, оказался боец MMA Гаджимурад Кагиров, тоже уроженец Сергокалинского района.

В результате терактов в Дербенте и Махачкале 23 июня погибли 26 человек, пострадал 51 человек. Всех террористов, участвовавших в нападениях в Дагестане, уничтожили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте, незаконном обороте и хищении огнестрельного оружия. В СК заявляли, что личности всех напавших на Дагестан террористов установлены.