Стало известно о состоянии юного нижегородца, на которого напала гадюка

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В Нижегородской области укушенный гадюкой школьник все еще находится в больнице

В Нижегородской области в больнице продолжает оставаться 11-летний мальчик, которого ранее госпитализировали после укуса гадюки. По оценке врачей, состояние юного пациента — стабильное, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Школьник лечится в педиатрическом отделении областной детской больницы. Пока неизвестно, когда именно подростка намерены выписать из медучреждения.

Ранее мальчика укусила гадюка, когда он гулял с семьей. После осмотра в нижегородской клинике пациента перенаправили в детскую областную больницу.

По словам матери пострадавшего, врачи слишком медленно оказывали помощь, а необходимый препарат ее сыну ввели по прошествии почти 5 часов с момента укуса змеи.

Семья школьника написала жалобу на работу медиков. Региональный Минздрав проводит проверку по факту оказания первичной медико-санитарной помощи ребенку.