сегодня в 15:10

ВСУ перебросили наемников из Германии под Красный Лиман

Служащие в ВСУ немецкие наемники переброшены на краснолиманское направление. Судя по данным объективного контроля, «солдаты удачи» из Германии прибыли под Красный Лиман недавно, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам собеседника журналистов, именно под Красным Лиманом фиксируется наибольшее число иностранных боевиков в рядах ВСУ.

Также появилась информация, что группировка украинских войск в Кураховке и Горняке (ДНР) может оказаться в котле. Населенные пункты оказались в полукольце, а ведущие к ним дороги находятся почти под полным огневым контролем ВС РФ.

В силовых структурах добавили, что «затруднительное положение» сил Украины в Кураховке и Горняке обусловлено успешными штурмовыми действиями российских военных.