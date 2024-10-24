«Реальная угроза котла»: группировка ВСУ идет в западню на важном участке СВО

Источник: ВСУ в Горняке и Кураховке могут оказаться в котле

Группировка украинской армии в Кураховке и Горняке (ДНР) может попасть в котел. Противник оказался в «затруднительном положении» из-за активных российских штурмов, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседников в силовых структурах.

«На этом участке фронта для ВСУ существует реальная угроза котла», — сказали силовики.

По данным силовых структур, населенные пункты оказались в полукольце. Дороги, ведущие к ним, почти полностью простреливаются войсками России.

Курахово — город, находящийся в 20 километрах к северу от занятого российской армией Угледара и в 60 км к западу от Донецка. Он является часть Покровского района, центр которого — Покровск — важнейший транспортный и железнодорожный узел. По данным ряда экспертов, именно этой дорогой снабжается вся донбасская группировка ВС Украины.