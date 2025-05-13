Стало известно, могла ли умереть трехлетняя девочка от отравления картошкой фри

9 мая в Ленинградской области трехлетней девочке стало плохо после отравления картошкой фри в одном из местных кафе, 10 мая она скончалась. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Петр Ткаченко рассказал, что могло привести к смерти ребенка, сообщает «Вечерняя Москва» .

Согласно предварительным данным, девочка могла отравиться картошкой фри, которую она ела 9 мая в кафе «Зира». В тот день вечером у ребенка поднялась температура до 40 градусов, началась рвота и диарея. Уже на следующий день в 12 часов дня была девочку госпитализировали, где позднее она скончалась от остановки сердца, реанимация не помогла.

Ткаченко отметил, что температура, тошнота и диарея являются симптомами пищевой токсикоинфекции, с которой и столкнулась по всей видимости девочка.

«У ребенка не такой хороший иммунитет, как у взрослого, а значит, он вполне мог столкнуться с такими проявлениями пищевой токсикоинфекции», — заявил эксперт.

У взрослых людей, как отметил врач, в желудке достаточно соляной кислоты, и иммунная система кишечника развита лучше, а масса тела больше. Поэтому даже большое количество картошки не станет настолько опасным. А для ребенка риск осложнений после картошки содержащей токсины гораздо выше и мог привести к летальному исходу.

Специалист заключил, что вероятной причиной смерти стало отравление какими-либо другими веществами либо анафилактический шок. Также Ткаченко добавил, что отравление не сопровождалось бы такой высокой температурой, а анафилактический шок является аллергией немедленного типа, сопровождаемого в редких случаях с кишечными проявлениями, однако температура также несвойственна аллергии.