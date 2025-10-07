Стало известно, кто убил мужчину около МЦД Волоколамская в Москве

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины у МЦД Волоколамская в Москве

Правоохранителям удалось найти и задержать 22-летнего парня, которого подозревают в убийстве 32-летнего мужчины вблизи МЦД Волоколамская в Москве. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, сообщила столичная прокуратура .

В Москве суд при надзоре прокуратуры решит вопрос о заключении под стражу задержанного в качестве меры пресечения. Расследование на контроле в надзором ведомстве.

Столичный Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

У МЦД Волоколамская 6 октября между мужчинами произошел конфликт, в результате которого 22-летний парень нанес смертельный удар ножом в шею потерпевшего. От полученных травм тот скончался на месте преступления, а убийца сбежал. Что стало причиной конфликта, предстоит узнать в ходе следствия.

